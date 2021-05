Fisco: Draghi, 'su riforma domande troveranno risposte, preservare progressività'

20 maggio 2021 a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Le domande" sulla riforma fiscale "troveranno risposte nei lavori in commissione" e comunque "il principio di progressività di cui ho parlato" nel discorso alle Camere "va preservato e lo riaffermo. La riforma fiscale deve contribuire alla crescita" e non contenere misure fiscali "restrittive". Così Mario Draghi in conferenza stampa. "La prima cosa che dare è disegnare un pacchetto di riforme coerenti tra loro che risponda a scopi di politica economica".