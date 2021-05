20 maggio 2021 a

a

a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Le visioni e i punti di vista diversi sono diversi su tante altre cose... Tante volte mi hanno detto: 'Come pensi di farcela?'. Insomma, abbastanza spesso ce l'ho fatta io e stavolta ce la farà il governo". Occorre "avere fiducia nel Parlamento invece che guardare alle diversità di opinioni in Parlamento come a un ostacolo". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.