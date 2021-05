Covid Sardegna, oggi 47 contagi: dati e news 20 maggio

20 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Sono 47 i nuovi contagi di coronavirus in Sardegna secondo i dati del bollettino di oggi, 20 maggio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 4.534 tamponi. I pazienti attualmente ricoverati sono 194 (-1), mentre quelli in terapia intensiva sono 37 (-1). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.438 e i guariti in più 154. Dei 56.332 casi positivi complessivamente accertati, 14.710 (+14) sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 8.580 (+8) nel Sud Sardegna, 5.130 (+19) a Oristano, 10.814 a Nuoro, 17.084 (+7) a Sassari.