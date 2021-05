Musica: Vinicio Capossela, dal 10 giugno riprende 'Bestiario d'Amore' (2)

20 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Il tour avrà inizio il 10 e 11 giugno a Parma, presso l'Arena Estiva Shakespeare del Teatro Due, dove il cantautore si esibirà in duo, in una atmosfera intima e narrativa, accompagnato in scena dal poliedrico musicista Vincenzo Vasi per dare vita insieme ad un tessuto musicale che avvolgerà il pubblico in una vera e propria scenografia di suoni.

Il viaggio di “Bestiario d'Amore” proseguirà in una versione macroscopica e fragorosa grazie alla presenza del più grosso organismo vivente in musica, l'orchestra sinfonica. In questo caso si tratterà dell'Orchestra Maderna diretta dal Maestro Stefano Nanni che accompagnerà Vinicio Capossela nelle tappe di Ravenna, il 17 giugno nell'ambito del Ravenna Festival, Roma, il 23 giugno a Circo Massimo, e il 26 giugno presso l'anfiteatro del Vittoriale nell'ambito del Tener-A-Mente Festival.