20 maggio 2021 a

a

a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “Basta perdite di tempo, ora non ci sono più scuse. Si dimettano tutti i membri del Copasir per poi ripartire da zero. La legge si applica per intero, non solo negli aspetti che fanno più comodo”. Così i capigruppo di Senato e Camera della Lega, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari.