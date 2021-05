20 maggio 2021 a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "È assurdo pensare come fa il Pd di proporre una nuova tassa in un paese messo in ginocchio dalla pandemia. Altro che tassa di successione. 'Mai pensato: non è il momento di prendere soldi dagli italiani, ma di darli' la risposta perfetta di Mario Draghi". Lo scrive su twitter Luciano Nobili di Iv.