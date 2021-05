Nuoto: Paltrinieri, 'molto soddisfatto dei miei Europei, forma ok in vista di Tokyo'

20 maggio 2021 a

Roma, 20 mag. - (Adnkronos) - "Sono molto soddisfatto dei miei campionati Europei che tra l'altro non sono ancora finiti perché ci sono ancora gli 800 stile libero. In acque libere ho vinto tre ori in tre gare e nei 1500 in piscina un ottimo secondo posto, pur stanco ho nuotato 14'42" che non è davvero male. La forma è buona a due mesi dai Giochi". Gregorio Paltrinieri si esprime così all'Adnkronos in merito ai suoi campionati europei, che lo hanno visto grande protagonista. "Guardo a Tokyo con grande fiducia, lì il programma sarà diverso, avrò prima gli 800 e i 1500 stile in piscina e poi avrò la 10 km ed è meglio così -prosegue il 26enne emiliano-. Per difendere il titolo nei 1500 penso che servirà nuotare molto vicino al record del mondo o forse scendere anche al di sotto. Io sono pronto. Rivali più pericolosi? Credo Romanchuk che mi ha battuto qui e Wellbrock il campione del mondo".