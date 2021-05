Fisco: Mirabelli, 'proposta Letta riformista e di sinistra'

20 maggio 2021 a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "La proposta di Enrico Letta di una dote ai giovani 18enni per studio e lavoro, da finanziare con una tassa di successione che riguarda l'1% più ricco del Paese, è giusta! Al di là degli slogan può aiutare i giovani e al di là delle denunce scandalizzate interviene davvero per ridurre le differenze. È una idea riformista e di sinistra, non una tassa ma una occasione per i giovani”. Lo scrive su Fb il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd.