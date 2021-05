Cultura: Mic aderisce a Archivissima e alla Notte degli Archivi del 4 giugno

20 maggio 2021 a

a

a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Gli archivi dello Stato protagonisti della Notte degli Archivi e del Festival Archivissima che si terrà dal 4 al 9 giugno in tutta Italia. Tante le iniziative organizzate dagli istituti statali per presentare al pubblico il mondo degli archivi, non solo come luoghi di conservazione della memoria, ma anche come strumento per raccontare il presente e descrivere - attraverso documenti, carte, raccolte di immagini, bozzetti e stampe - l'identità di un territorio e della nazione. Podcast, video, dirette streaming saranno incentrati sul tema ‘generazioni' e potranno essere visibili online sui canali social grazie ai contenuti messi a disposizione dai singoli istituti.

La Notte degli Archivi (4 giugno 2021), giunta alla sua sesta edizione e patrocinata dal ministero guidato da Dario Franceschini, si conferma l'appuntamento nazionale di riferimento durante il quale i principali archivi di tutta Italia aprono le proprie porte, rendendo accessibili luoghi spesso chiusi al grande pubblico. Il successo dell'appuntamento è in crescita, come dimostrano i numeri degli archivi che aderiscono e sono consultabili online su https://www.archivissima.it/2021.