Milano: Sala, 'aprire campo alleanze, qui possono nascere nuove forze politiche' (2)

(Adnkronos) - A Milano, continua Sala, "dobbiamo confermare il mondo ampio del centrosinistra e insieme rassicurare che non siamo dei pazzi scriteriati e che si possono portare avanti politiche ambientali non in maniera ideologica ma migliorando l'ambiente e creando lavoro. Ribadisco: non sono favorevole ad allargamenti estemporanei a altre forze politiche. E poi di che partiti si sta parlando? Il centrodestra non è tutto uguale".

All'ex sindaco Gabriele Albertini Sala aveva risposto che a Milano "non ci sono le condizioni per governare insieme alla Lega. Primo perché abbiamo una visione diametralmente opposta della società. Secondo, anche se a Roma accettano una Lega di lotta e di governo, io no. Detesto l'idea che si possa essere di lotta e di governo".

Sulle difficoltà del centrodestra a trovare un candidato sindaco per il capoluogo lombardo Sala ricorda che "a Milano centrodestra e centrosinistra si equivalgono. A spostare da una parte all'altra i voti sono i candidati. Per questo non mi sento la vittoria in tasca e non dormo sonni tranquilli".