Arte: 'Madonna del Parto', per il Tar va spostata ma Monterchi si ribella (2)

(Adnkronos) - Dopo il ricovero del 1992 nella ex scuola il contenzioso con la diocesi che reclamava la proprietà dell'affresco venne risolto con un accordo che prevedeva di trasferire la Madonna nell'ex monastero delle Benedettine che si trova sempre a Monterchi, proprio di fronte alle ex scuole.

Il patto - che fece cessare le cause legali - prevedeva però importanti e costosi interventi di ristrutturazione dell'ex monastero e la creazione di un nuovo Oratorio della Madonna del Parto. Nulla è stato fatto e l'affresco è rimasto nelle ex scuole.

"Forse non sarà il migliore dei musei possibili ma ha una sua dignità - dice il sindaco - su questa sede abbiamo fatto investimenti, abbiamo creato sale, soluzioni video e soprattutto, oggi, museo e affresco sono un tutt' uno a cui la comunità è fortemente legata. È vero, c'è anche un aspetto economico visto che il museo è in paese e genera un indotto grazie ai turisti, mentre Santa Maria Momentana resta ai margini lungo una provinciale". "Ma il punto- conclude il primo cittadino di Monterchi - è che quella chiesa oggi non esiste più, oltre ad essere circondata da un cimitero, avrebbe bisogno di opere di ristrutturazione imponenti. Non creda il Ministero che quei soldi noi li abbiamo. Insomma mi sembra la scelta fredda di burocrati lontani che non si rendono conto della realtà di un territorio. Per questo credo sia scontato il nostro ricorso al Consiglio di Stato".