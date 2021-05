Fisco: Marcucci, 'proposta Letta sbagliata nei tempi e nei modi'

21 maggio 2021 a

Roma, 21 mag (Adnkronos) - “Ipotizzare nuovi ritocchi alla tassa di successione nella fase di uscita della pandemia, è semplicemente un errore. In questo periodo dobbiamo lavorare tutti per far ripartire i consumi ed il turismo. La proposta del segretario Letta è sbagliata nei tempi e nei modi: nel merito, ricordo soltanto che stiamo finalmente lavorando ad una riforma complessiva del fisco”. Lo dice il senatore del Pd Andrea Marcucci in merito alle polemiche sulla proposta dem.