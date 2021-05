Covid: vaccini in Toscana, agende aperte per i nati nel 1980 e nel 1981

21 maggio 2021 a

a

a

Firenze, 21 mag. - (Adnkronos) - La campagna di vaccinazione per la categoria dei quarantenni procede in Toscana con l'apertura pomeridiana del portale regionale, riservata al biennio anagrafico dei 41 e 40enni. Per i nati nel 1980 e nel 1981 le agende apriranno, infatti, alle ore 17 di oggi, venerdì 21 maggio, andando così a completare l'intera fascia anagrafica degli over 40.

Over 60 - Continua l'apertura straordinaria del portale per i sessantenni, che potranno ricevere subito la prima dose di vaccino già nel fine settimana: da domani sabato 22 fino a lunedì 24 maggio.

I nati dal 1952 al 1961, che si registreranno sul portale online regionale entro oggi, venerdì 21 maggio, potranno, dunque, accedere alla somministrazione del vaccino già questo fine settimana negli hub da loro stessi indicati.