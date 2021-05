Dante: i giuristi, 'vittima malagiustizia, abrogare condanna e rivedere processo'** (2)

21 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Dante fu accusato anche di essere stato "ghibellino e ribelle" dal podestà fiorentino Cante de' Gabrielli da Gubbio, ritenendo che il Sommo Poeta avrebbe favorito i guelfi bianchi in danno dei guelfi neri che a quel tempo governavano Firenze. "Ma non fu mai in verità ghibellino nè compì atti concretamente ostili contro il Comune di Firenze - ha ricostruito Traversi - Anche qui siamo di fronte ad accuse assolutamente fumose, senza riscontri nella realtà dei fatti".

Dato che dal 1302 la condanna di Dante, contenuta nel Libro del Chiodo conservato nell'Archivio di Stato di Firenze, non è mai stata revocata né annullata, oggi cosa si potrebbe fare? In punto di diritto ci potrebbe essere la possibilità di "rivedere il processo" all'Alighieri, in base a quanto previsto dagli articoli 630 e 632 del codice di procedura penale.

"L'unico modo - ha spiegato Traversi - potrebbe essere quello di sottoporre a 'revisione' la sentenza mediante applicazione, ovviamente estensiva, dell'istituto processuale in virtù del quale può essere appunto richiesta la revisione di una sentenza se si scoprono nuove prove che dimostrano che il condannato deve essere prosciolto. Non dovrebbe essere ritenuto ostativo il fatto che le sentenze da rivedere siano risalenti nel tempo o che il soggetto direttamente interessato non sia più in vita, poichè la legge, oltre a non porre limiti, né temporali né oggettivi, alla proponibilità di questa procedura, prevede espressamente che se il condannato è morto possono richiedere la revisione l'erede o un prossimo congiunto". E non a caso il convegno ha visto la partecipazione di un discentente di Dante, Sperello di Serego Alighieri, interessato alla questione.