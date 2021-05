Musica: Måneskin, 'Eurovision evento enorme e occasione per rappresentare l'Italia' (3)

21 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Nella finale dell'Eurovision si sfideranno 26 canzoni in rappresentanza di altrettante nazioni. Carolina Di Domenico, veejay, conduttrice televisiva e radiofonica, sarà chiamata ad annunciare in diretta europea il risultato del voto della giuria italiana e il pubblico di Rai1 potrà indicare la propria canzone preferita con il televoto, contribuendo al 50% della classifica finale dell'Eurovision (ma non potrà votare per la canzone dell'Italia). Per la prima volta quest'anno, la serata finale dell'Eurovision Song Contest verrà resa accessibile da Rai Pubblica Utilità anche alle persone cieche, attraverso l'audiodescrizione in diretta sul canale dedicato di Rai1 e su RaiPlay.

Accanto ai sottotitoli in diretta dallo Studio di Saxa Rubra, che sulla pagina 777 di Televideo accompagnano questa produzione, garantendo ai sordi la piena comprensibilità anche dei testi delle canzoni in lingua straniera, l'audiodescrizione garantirà all'utenza cieca di cogliere tutti i dettagli, dai colori alle luci, alla scenografia, ai costumi, alle acconciature, alle coreografie, che contribuiscono alla migliore percezione di un evento di per sé spettacolare.

Il racconto dell'Eurovision Song Contest 2021 è iniziato con le due semifinali, trasmesse su Rai4 e in contemporanea su Rai Radio2 martedì 18 e giovedì 20 maggio che hanno visto al timone Saverio Raimondo ed Ema Stokholma. Mentre per la radiocronaca della finale sulle frequenze di Rai Radio2 sono confermati la stessa Ema Stokholma e Gino Castaldo.