Corneliani: Buffagni, 'Giorgetti corra per farla ripartire in fretta'

Milano, 21 mag. (Adnkronos) - "Ero venuto qui e avevo incontrato i lavoratori della Corneliani, prendendomi una responsabilità e un impegno. Lo abbiamo mantenuto. Oggi spero che Giorgetti corra per far ripartire in fretta. Noi abbiamo fatto la nostra parte. C'è stato un cambio di governo, ma continueremo a monitorare perché vengano tutelate l'occupazione e l'azienda". Lo afferma il deputato del Movimento 5 Stelle, Stefano Buffagni.