Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Finalmente qualcuno che propone una misura ad hoc per i veri dimenticati del nostro paese: i giovani! Poi si può discutere il come e il quantum, però bravo bravo @EnricoLetta!". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Alfredo Bazoli, capogruppo dem in commissione Giustizia.