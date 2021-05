Scrittori: è morto Giuliano Scabia, con Marco Cavallo liberò i matti

21 maggio 2021 a

Firenze, 21 mag. - (Adnkronos)

Il poeta, drammaturgo e romanziere Giuliano Scabia, uno degli iniziatori del Nuovo Teatro, affabulatore ed esploratore dell'immaginario, autore visionario ed eclettico, è morto questa mattina nella sua casa di Firenze all'età di 85 anni. Era nato a Padova il 18 luglio 1935, dove si laureò in filosofia, e viveva da molti anni nel capoluogo toscano, sua città di elezione.

Vicino all'avanguardia sperimentale del Gruppo 63, tra i primi lavori di Scabia ci fu il testo per l'opera "Diario italiano" (1964), composta da Luigi Nono, che aveva incontrato nel 1961. Sempre per Nono compose anche "La fabbrica illuminata", per voce e nastro magnetico, dedicata agli operai dell'Italsider di Genova Cornigliano: la prima esecuzione avviene alla Biennale di Venezia nel 1964. Tra gli animatori del Nuovo Teatro scrisse lo spettacolo "Zip-Lap-Lip-Vap-Mam-Crep-Scap-Plip-Trip-Scrap e la Grande Mam alle prese con la società contemporanea", per la regia di Carlo Quartucci, presentato alla Biennale di Venezia nel 1965. Nei primi anni Settanta Scabia fu impegnato nella realizzazione di nuovi progetti drammaturgici con bambini e ragazzi.

Tra gennaio e marzo 1973 Scabia fu invitato a Trieste dallo psichiatra Franco Basaglia a condurre un laboratorio che coinvolgeva pazienti e personale ospedaliero dell'Istituto Psichiatrico San Giovanni. Ne derivò l'intensa esperienza che sarà raccontata in "Marco Cavallo" (Einaudi, 1976): un percorso coraggioso di apertura del 'dentro' (la realtà manicomiale) al 'fuori' della città, culminato nella 'liberazione' di Marco Cavallo, un cavallo azzurro, di cartapesta, carico di storie, desideri, paure, emozioni, che riesce ad abbattere le mura segreganti del manicomio e a percorrere le vie della città. Nel 1987 da Einaudi pubblicò "Teatro con bosco e animali" e l'anno successivo, proprio a partire da questo testo, Scabia dette il via alla prima di numerose "camminate teatrali" attraverso i boschi (in questa prima edizione, ideata con Paolo Pierazzini, ad ospitare l'evento fu la livornese Valle Benedetta).