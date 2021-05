Rai: le storie di Rai Fiction al vertice della stagione 2021 (2)

21 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Nel complesso, se si aggiungono 12 serate di repliche (che totalizzano una ragguardevole media del 16% con 4 milioni), la fiction del servizio pubblico ha avuto nel complesso 73 collocazioni di prima serata. Al vertice degli ascolti, le storie di Rai Fiction rinsaldano il rapporto con i segmenti tradizionali del pubblico generalista e coprono target che ormai tendono ad uscire dal perimetro tradizionale della televisione, come per esempio le donne tra i 15 e i 24 anni, che nella stagione in analisi toccano uno share del 23.3%.

Un capitolo a parte - e che non finisce di stupire - l'ascesa nel pomeriggio di Rai1 de 'Il Paradiso delle Signore - Daily' con circa 2,1 milioni di telespettatori e il 17,4% di share. Si conferma, inoltre, la fidelizzazione per il daily drama Un posto al sole (1,8 milioni; 6,7%) nell'access prime time di Rai3.

Infine, da sottolineare, l'attenzione che ha riscosso un esperimento quale la serie 'Nudes' (oltre 1,1 milioni di Legitimate Streams), pensato per il pubblico più giovane e presentato - nel quadro strategico dell'offerta multipiattaforma - su RaiPlay, su cui sono disponibili tutte le storie di Rai Fiction.