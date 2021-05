F1: Sainz, 'sogno la prima fila, Montecarlo è una delle mie piste preferite'

21 maggio 2021 a

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Sognare è gratis, io vado a letto sognando anche se sono consapevole che a Montecarlo non sarà facile. Sappiamo che Mercedes e Red Bull hanno una macchina superiore ma noi continuiamo a lavorare". Queste le parole di Carlos Sainz, pilota Ferrari, che su Sky Sport, nella diretta "Carlos social time", ha risposto ai tanti tifosi che gli chiedevano della possibile partenza in prima fila al del prossimo Gp di Montecarlo. "Monaco è una delle mie piste preferite - ha proseguito Sainz - insieme a Suzuka e Spa, ma devo dire che anche Monza mi piace, sono stato sempre veloce lì". Il pilota Ferrari ha parlato anche del suo venerdì di Monaco fuori dalla pista: "è strano, perché no fai in tempo a prendere il ritmo che poi perdi tutto e devi aspettare le Libere 3 del sabato".