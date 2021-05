Calcio: Oriali, 'manca un programma definito, non sappiamo date e sede ritiro'

21 maggio 2021 a

a

a

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Sono preoccupato perché non c'è ancora un programma definito, non ci sono state ancora comunicate date e sedi del ritiro. Dobbiamo prima capire i piani della proprietà". Queste le parole del dirigente dell'Inter Gabriele Oriali in un'intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato del suo presente nerazzurro. "Io e Conte non eravamo presenti al discorso di Zhang con la squadra riguardo alle mensilità - ha proseguito Oriali - per quanto riguarda Antonio, dobbiamo capire i piani della società".