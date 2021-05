21 maggio 2021 a

a

a

Milano, 21 mag. (Adnkronos) - Oggi pomeriggio sono arrivate a 501.382 le prenotazioni per avere il vaccino anti-Covid in Lombardia da parte della fascia dei 40-49enni residenti. Il target da raggiungere è circa 1,2 milioni di quarantenni, dal momento che circa 300mila, nella Regione, sono quelli già vaccinati in precedenza o con in mano già un appuntamento.