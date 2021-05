Dl semplificazioni: bozza, superbonus anche per interventi per cablaggio con fibra ottica

21 maggio 2021 a

Roma, 21 mag, (Adnkronos) - Il superbonus al 110% anche per "l'infrastrutturazione digitale degli edifici o delle unità immobiliari intesa come realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio o all'unità immobiliare, contenente reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio o dell'unità immobiliare con il punto terminale di rete". E' quanto prevede una bozza del Dl Semplificazioni.