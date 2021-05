G20: Draghi, 'Carta Roma difende scambi multilaterali e ruolo Wto'

21 maggio 2021 a

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "La cooperazione internazionale non dovrebbe essere limitata al settore pubblico. Il commercio globale è altrettanto importante. La pandemia ci ha mostrato come la collaborazione tra le aziende sia fondamentale per promuovere l'innovazione e aumentare la produzione di beni medici essenziali. I vaccini anti Covid-19 sono il prodotto di complesse catene di fornitura, che si estendono in molti paesi, ognuno dei quali si basa sulla propria capacità e competenza industriale. La Dichiarazione di Roma difende giustamente il ruolo del sistema di scambi multilaterali e in particolare il ruolo centrale dell'Organizzazione mondiale del commercio". Lo ha detto il premier Mario Draghi, al termine del Global Helath Summit.