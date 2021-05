G20: Draghi, 'investire in ricerca e condividere informazioni'

21 maggio 2021 a

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - La Dichiarazione di Roma, adottata al termine del Global Health Summit, "sottolinea il ruolo della conoscenza per superare le crisi sanitarie attuali e future. L'ingegno scientifico ha aperto la strada per uscire da questa pandemia. L'approvazione per il primo vaccino è stata richiesta nove mesi dopo la dichiarazione di emergenza sanitaria internazionale da parte dell'OMS, un risultato davvero storico". Così il premier Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa seguita al Global Health Summit.

"Dobbiamo continuare a investire nei nostri scienziati e fornire incentivi alle società private affinché facciano lo stesso. Inoltre - ha sottolineato - dobbiamo garantire che le informazioni siano condivise rapidamente e apertamente, mantenendo al contempo un'adeguata protezione della proprietà intellettuale. La collaborazione scientifica internazionale è stata uno dei fattori alla base del rapido sviluppo dei vaccini Covid-19. Abbiamo bisogno di una migliore condivisione dei dati e di un maggiore trasferimento di conoscenza per consentire una distribuzione capillare ed equa dei frutti dell'innovazione. Quindi permettetemi di ringraziarvi ancora una volta, per un vertice che è stato di grande successo. Il mondo è si trova in una condizione molto più sicura grazie ai vostri preziosi contributi".