Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Draghi dice giustamente che adesso è il tempo del dare e non del prendere. Benissimo. Enrico Letta propone di dare una dote di 10000€ ai 18enni. DARE. Al governo non va bene l'aumento della tassa successione all'1%dei super-super ricchi? Bene. Dica lui come finanziarlo". Così Pierluigi Castagnetti su twitter.