Calcio: Lippi, 'Mourinho alla Roma avrà molto lavoro da fare'

Roma, 21 mag. - (Adnkronos) - "Mourinho alla Roma avrà molto lavoro da fare". Così l'ex ct azzurro Marcello Lippi sull'arrivo dello special one sulla panchina giallorossa. Corsa Champions? Dispiace che qualcuno debba rimanere fuori. Ci sono delle squadre che nelle ultime partite hanno fatto molto bene, vedi il Napoli, vedi il Milan, anche la Juventus ha dimostrato di essersi ripresa. Vediamo a chi toccherà rimanere fuori", aggiunge Lippi, oggi presente al Teatro Comunale di Pietrasanta per l'evento 'Calcio a tutto tondo: "Se vincono tutte e tre rimane fuori la Juve, vediamo cosa succede. Il Milan si gioca la stagione a Bergamo? L'Atalanta ha la possibilità di arrivare seconda in Serie A, dopo la delusione in Coppa Italia, sarà una partita dura", conclude l'ex tecnico della Juventus.