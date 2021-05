Dl semplificazioni: bozza, scompare limite massimo fissato al 40% per subappalto

21 maggio 2021 a

a

a

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Il limite massimo fissato al 40% della quota subappaltabile che era in vigore per tutto il 2021 scompare dal dl semplificazioni. E' quanto emerge da una bozza del provvedimento che è allo studio dal governo. "Il contratto - si legge nella bozza del provvedimento - non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché l'integrale esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie prevalenti".