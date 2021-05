Covid: Moratti, 'adesione 40enni lombardi a vaccino sale al 59%'**

22 maggio 2021 a

a

a

Milano, 22 mag.(Adnkronos) - Continuano a crescere, in Lombardia, le prenotazioni ai vaccini da parte degli over 40, scattate dalla tarda serata di mercoledì scorso, 19 maggio. In un tweet, Letizia Moratti, vice presidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, scrive: "L'adesione dei 40enni cresce al 59%". E sottolinea: "La Lombardia è la prima regione italiana per utilizzo di vaccini, con il 95,4% delle dosi somministrate su quelle consegnate".