Calcio: Pirlo, 'Bologna ottima squadra ma alla Champions ci crediamo tanto'

22 maggio 2021 a

a

a

Roma, 22 mag.(Adnkronos) - "Il Bologna è un'ottima squadra, gioca a calcio e crea tanto. Ha ottimi giocatori, anche giovani. Sarà una partita difficile perché è una squadra che gioca per attaccare e fare gol". Queste le parole dell'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna. "Al dall'Ara entrerò a testa alta - prosegue Pirlo - ho sempre fatto il mio lavoro al 100% e non ho motivo di tenerla bassa".

Sulla corsa Champions l'ex centrocampista della Nazionale ha aggiunto: "ci crediamo tanto. Eravamo morti dopo il Milan e ci siamo rialzati, anche i risultati ci hanno dato modo di rivivere. Dobbiamo pensare prima a noi stessi, cercando di vincere, poi vedere cosa succede negli altri campi. Il tecnico ha poi concluso: "la pressione c'è, come c'è sempre stata, ma siamo tranquilli. Le vittorie ti danno adrenalina e dobbiamo cavalcare questo momento".