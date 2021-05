Falcone: M5S, 'memoria sia politica coraggiosa'

23 maggio 2021 a

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "La memoria della Strage di Capaci deve corrispondere ad azioni politiche coraggiose. In questi giorni abbiamo presentato la nostra proposta di legge per salvaguardare l'ergastolo ostativo per i detenuti di mafia. Una scelta politica coraggiosa per difendere l'eredità di Giovanni Falcone". Così i parlamentari M5S della commissione Antimafia

"La nostra azione politica incessante contro lo scambio politico mafioso, contro la corruzione, significa fare memoria. Dopo 29 anni dobbiamo continuare a fare scelte ancora più incisive per difendere la società e l'economia dalle infiltrazioni mafiose. Scelte coraggiose perché troppa politica, professionisti e società civile si trova a proprio agio nella zona grigia che fornisce la mafia, dove si guadagna senza sporcarsi le mani. Se vogliamo celebrare memoria dobbiamo agire ancora con più decisione”.