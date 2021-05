23 maggio 2021 a

a

a

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Siamo destinati, anzi condannati, a governare questo paese non per i prossimi mesi ma per i prossimi anni. Dobbiamo quindi essere pronti, svegli, reattivi, sorridenti, propositivi". Lo dice Matteo Salvini alla scuola di formazione politica della Lega.