Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Dolore per le purtroppo tante vittime della tragedia della funivia del Mottarone. Esprimo il mio cordoglio per le vittime e per le loro famiglie e la mia preghiera per i bimbi feriti". Così Roberto Calderoli della Lega.