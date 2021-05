23 maggio 2021 a

Roma, 23 mag. Adnkronos) - "Da domani 500 banchetti e ape car" per la campagna elettorale con "volontari, spero di arrivare a 1500, per spiegare porta a porta cosa intendiamo fare" per Roma e poi "manderò una lettera a tutti i cittadini romani, in cui gli spiego chi sono e cosa ho fatto". Lo dice Carlo Calenda a In Mezz'ora in Più.