Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Su Zingaretti c'è stato il veto della Lombardi. Io" nei panni di Enrico Letta "avrei dato un bel calcio nel sedere ai 5 Stelle in Regione e avrei candidato Zingaretti". Così Carlo Calenda a In Mezz'ora in Più.