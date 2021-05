23 maggio 2021 a

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Quella di Letta è una proposta coraggiosa ma molto sbagliata e inattuabile. E Letta finora di proposte inattuabili ne ha fatte molte, sapendo che con il governo fatto così, non si faranno". Lo dice Carlo Calenda a In Mezz'ora in Più.