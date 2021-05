Calcio: Serie A, Inter-Udinese 5-1 e scatta la festa nerazzurra

23 maggio 2021 a

a

a

Milano, 23 mag. (Adnkronos) - L'Inter di Antonio Conte chiude in bellezza il suo straordinario campionato con 91 punti grazie al netto 5-1 sull'Udinese nell'ultima gara stagionale in Serie A, con tutti i giocatori in campo a festeggiare e celebrare lo scudetto nerazzurro e con i 1000 sugli spalti a gioire per il successo. Partita senza storia con il vantaggio all'8' grazie a Young, poi al 44' raddoppio di Eriksen, al 55' la rete di Lautaro Martínez su rigore, al 64' la rete di Perisic e al 71' la chiusura ancora su rigore di Lukaku. A poco è servito il gol dei friulani firmato da Pereyra su rigore al 79'.