Calcio: Serie A, Milan, Atalanta e Juve in Champions, Napoli in Europa League

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - Il Milan supera 2-0 l'Atalanta grazie ai due rigori realizzati da Kessie e sale a 79 punti, al secondo posto dietro all'Inter, scavalcando la squadra di Gasperini in classifica e conquistando un posto in Champions League. L'Atalanta resta ferma a 78 punti e chiude terza con un posto già sicuro in Champions. La quarta squadra a gioire è la Juventus di Andrea Pirlo che si impone 4-1 a Bologna e senza Cristiano Ronaldo conquista l'ultimo posto utile salendo a 78 punti. Un risultato raggiunto anche grazie al pareggio del Napoli 1-1 contro l'Hellas Verona. Un risultato che relega la squadra di Gattuso in Europa League con 77 punti e il quinto posto finale in Serie A.