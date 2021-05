Flowbird Trasforma La Mobilità Urbana Del Principato Di Monaco

24 maggio 2021 a

a

a

PARIGI, 24 maggio 2021 /PRNewswire/ -- Fortemente impegnato nella rivoluzione digitale tramite il programma "Extended Monaco", il Principato ha lanciato l'applicazione mobile Monapass e il servizio Open Payments, in collaborazione con il Comune di Monaco e la Compagnia degli Autobus di Monaco (CAM).

MONAPASS: UN'APPLICAZIONE "MAAS" (MOBILITY AS A SERVICE) CHE FORNISCE AGLI UTENTI UNA SOLUZIONE COMPLETA

Monaco prosegue la sua trasformazione digitale con l'impiego di Monapass, una nuova applicazione per la mobilità destinata a utenti, turisti e pendolari. Per questa soluzione ha fatto appello all'esperienza tecnologica e al know-how di Flowbird, leader mondiale nelle tecnologie di mobilità urbana.

Monapass è un'applicazione mobile "tutto in uno" che comprende la pianificazione del viaggio e un sistema di pagamento integrato per i mezzi di trasporto monegaschi, quali:

Carte, abbonamenti e metodi di pagamento sono integrati nell'applicazione, la quale offre inoltre una serie di funzioni come le informazioni sul traffico in tempo reale, gli orari degli autobus, la disponibilità delle biciclette e la loro posizione. L'app mobile gratuita consente agli utenti di pianificare e pagare con facilità e sicurezza i loro viaggi tramite biglietto singolo, pass e abbonamento a bus o bici. Ad esempio, gli utenti potranno parcheggiare il loro mezzo in città e poi usare un autobus e/o una bici, che potranno essere prenotate e pagate tramite l'applicazione mobile Monapass.

Oltre a migliorare l'esperienza di vendita e pagamento dei biglietti, Monapass promuove una mobilità sostenibile e attiva, a sostegno dell'obiettivo del Principato di ridurre il traffico dei veicoli leggeri del 20% entro il 2030.

OPEN PAYMENT: UNA SOLUZIONE DIGITALE PER UNA MOBILITÀ INTELLIGENTE

Le soluzioni digitali di Flowbird offrono alle città un accesso facile, veloce, sicuro e protetto a sistemi di mobilità urbana multimodali e sostenibili. Presente in oltre otto paesi, Flowbird ha implementato un'offerta digitale ottimizzata per la città-Stato al fine di rispondere alle sue esigenze specifiche.

Flowbird sta inoltre implementando il servizio Open Payments sulla rete di autobus CAM, associando la vendita di biglietti ai pagamenti elettronici per consentire ai passeggeri di usare la propria carta di credito come titolo di trasporto. Il sistema è inoltre compatibile con i pagamenti tramite smartphone e smartwatch. Un semplice tap sull'obliteratrice con il dispositivo di pagamento contactless appena si sale sull'autobus permette ai passeggeri di viaggiare e usufruire della migliore tariffa. Residenti e turisti in visita a Monaco possono usare questo servizio che permette di applicare il miglior prezzo per i loro spostamenti: il servizio intelligente Open Payments è adatto a tutti e applica il prezzo massimo giornaliero, settimanale o mensile al fine di garantire la migliore tariffa per tutti i tragitti.

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1513800/Flowbird_Logo.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1513801/Monapass_Logo.jpg