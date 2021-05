Biospectal annuncia due studi di ricerca e convalida indipendenti a livello globale sulla salute che utilizzano l'app OptiBP™ di Biospectal per la misurazione della pressione sanguigna

24 maggio 2021 a

Finanziati dalla Bill & Melinda Gates Foundation e dal progetto canadese Saving Lives at Birth di Global Grand Challenges, i due studi di ricerca e convalida includono l'integrazione di OptiBP di Biospectal e si concentrano sulla misurazione di routine della pressione sanguigna e sulla valutazione dell'ipertensione durante la gravidanza

SAN FRANCISCO e LOSANNA, Svizzera, 24 maggio 2021 /PRNewswire/ -- Biospectal, azienda di software per il biosensing e il monitoraggio remoto dei pazienti, ha annunciato oggi il prossimo passo nel suo impegno a favore della salute globale lanciando due studi di ricerca e convalida indipendenti che impiegano l'app OptiBP™ di Biospectal. Attualmente in corso in quattro Paesi a basse risorse, gli studi si concentrano sulla misurazione e sul monitoraggio di routine della pressione sanguigna, sulla valutazione dell'ipertensione durante la gravidanza, e consentono test globali sul campo e la convalida dell'app per smartphone OptiBP di Biospectal e l'integrazione della piattaforma dati con il modulo di assistenza prenatale digitale dell'OMS, seguendo le linee guida SMART dell'OMS e basati sulla piattaforma Open Smart Register dell'OMS (OpenSRP). I due nuovi studi indipendenti di validazione e ricerca sanitaria a livello globale seguono la recente pubblicazione di uno studio di ricerca su larga scala condotto da terzi su Scientific Reports di Nature che ha dimostrato la capacità di Biospectal di misurare la pressione sanguigna con la stessa accuratezza di uno sfigmomanometro, comunemente definito come misuratore della pressione da braccio. Entrambi i nuovi studi rafforzano la capacità di Biospectal di trasformare la rete globale di smartphone in una piattaforma connessa per il monitoraggio clinico della pressione sanguigna, democratizzando l'accesso e portando la potenza del monitoraggio remoto dei pazienti alle persone e alle comunità di tutto il mondo.

Finanziato dalla Bill & Melinda Gates Foundation, il primo studio indipendente è in corso in tre Paesi (Sud Africa, Tanzania e Bangladesh) e si concentra sulla misurazione e il monitoraggio di routine della pressione sanguigna, nonché sui disturbi da ipertensione durante la gravidanza. Il secondo studio indipendente viene condotto in Indonesia con il Summit Institute for Development (SID) in collaborazione con Ona Kenya Limited ed è finanziato attraverso il progetto canadese Saving Lives at Birth di Global Grand Challenges, con il sostegno supplementare di USAID, la Bill & Melinda Gates Foundation, l'agenzia norvegese per la cooperazione allo sviluppo (NORAD), l'agenzia coreana di cooperazione internazionale (KOICA) e il programma speciale di ricerca, sviluppo e formazione in materia di ricerca sulla riproduzione umana di HRP. Lo studio si concentra sui disturbi da ipertensione durante la gravidanza come ipertensione cronica, preeclampsia-eclampsia, preeclampsia sovrapposta all'ipertensione cronica e ipertensione gestazionale. I risultati dei due studi saranno disponibili nella prima metà del 2022.

Biospectal OptiBP consente a chiunque nel mondo disponga di uno smartphone di trasformare il proprio dispositivo in un sistema connesso per il monitoraggio clinico della pressione sanguigna. Basta scaricare un'app e installarla sul proprio dispositivo mobile. L'app per smartphone OptiBP utilizzabile in ambito medico usa l'obiettivo della fotocamera di uno smartphone per misurare e registrare facilmente il flusso della pressione sanguigna di un utente tramite la punta del dito. Utilizzando algoritmi proprietari e metodi di acquisizione ottica del segnale, OptiBP di Biospectal trasforma i dati acquisiti in valori di pressione sanguigna in circa 20 secondi, metà del tempo di un tipico misuratore della pressione da braccio. I dati raccolti sulla pressione sanguigna vengono inviati direttamente al medico curante il quale identificherà i regimi terapeutici necessari, contribuendo a migliorare la salute, la longevità e la qualità della vita. Guarda un breve video sul funzionamento di OptiBP di Biospectalqui.

"La possibilità per chiunque di valutare con precisione la pressione sanguigna con un dispositivo prontamente disponibile come uno smartphone apre la porta al monitoraggio personale di molte patologie mediche acute e croniche. Si tratta di un enorme passo avanti nella tecnologia che consente alle persone di essere artefici del proprio benessere, elemento cruciale nel mondo post-Covid-19" ha dichiarato il dott. Anuraj Shankar dell'Università di Oxford, Regno Unito, e Lead Investigator for Community Health presso l'unità di ricerca clinica Eijkman-Oxford, e il Summit Institute for Development in Indonesia. "La sinergia con altri test per la diagnosi veloce e la transizione verso la salute digitale a livello globale garantiscono un'assistenza ottimale per le donne in gravidanza affette da ipertensione e porterà ad avere madri e bambini più sani".

Secondo l'OMS l'ipertensione è una minaccia globale e la principale causa di morte in tutto il mondo. Meno di una su cinque dei circa 1,13 miliardi di ipertesi dispone di un adeguato sistema di controllo, e due terzi vivono in Paesi a reddito medio-basso. I tassi di diffusione dell'ipertensione sono in aumento nei Paesi in via di sviluppo senza alcun miglioramento nel livello di consapevolezza o di controllo. In quanto unica soluzione software disponibile sul mercato in un'app per smartphone facile da usare, Biospectal è la risposta al principale problema del monitoraggio e della misurazione della pressione sanguigna nei Paesi in via di sviluppo. "Per i Paesi a basso e medio reddito di tutto il mondo, questo tipo di tecnologia è un elemento rivoluzionario nella lotta contro le malattie non trasmissibili, tra le quali dominano ipertensione e malattie cardiovascolari" afferma il prof. Alain Labrique, Direttore della Johns Hopkins Global mHealth Initiative e Associate Chair for Research in International Health. "Per i miliardi di persone che vivono in comunità rurali remote, l'accesso a letture accurate della pressione sanguigna consentirà una diagnosi precoce e, auspicabilmente, possibilità di cura, prevenendo malattie e perdita di vite umane".

"Gli smartphone sono il dispositivo numero uno in tutto il mondo e in Tanzania o Indonesia è più probabile avere uno smartphone rispetto a qualsiasi altro dispositivo di consumo. Il software e l'app di Biospectal democratizzano contemporaneamente l'accesso alla misurazione e al monitoraggio della pressione sanguigna grazie alla diffusa disponibilità in tutto il mondo di smartphone" ha dichiarato il CEO e co-fondatore di Biospectal, Eliott Jones. "Siamo in grado di scalare la moderna tecnologia di OptiBP per la misurazione e il monitoraggio della pressione sanguigna per uso in ambito medico e di facile utilizzo a livello globale con estrema efficienza in qualsiasi Paese, in qualsiasi momento".

Biospectal OptiBP per Android è stato lanciato in versione beta pubblica a gennaio 2021. Si prevede il lancio della versione beta pubblica di Biospectal OptiBP per iOS per la seconda metà del 2021. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito https://www.biospectal.com.

Informazioni su BiospectalBiospectal è una azienda di software per il biosensing e il monitoraggio remoto focalizzata sulla democratizzazione a livello mondiale del monitoraggio clinico. Semplifichiamo ai pazienti affetti da ipertensione e ai consumatori attenti alla salute la misurazione dell'ipertensione, killer silenzioso e principale patologia cronica nel mondo. L'applicazione per smartphone e piattaforma dati OptiBP™ di Biospectal elimina la necessità di ricorrere al misuratore della pressione da braccio, ormai obsoleto, e consente il tracciamento frequente e intelligente della pressione sanguigna tramite la punta del dito, che viene applicata sull'obiettivo della fotocamera dello smartphone. Misurando otticamente il flusso sanguigno attraverso la pelle, il nostro algoritmo proprietario trasforma i dati luminosi in valori di pressione sanguigna. Chiunque disponga di uno smartphone potrà quindi accedere in modo semplice al monitoraggio della pressione sanguigna in modo connesso, in qualsiasi momento e luogo.

Fondata a luglio 2017 a Losanna, in Svizzera, Biospectal ha anche una sede nella Silicon Valley. La tecnologia brevettata di Biospectal è stata co-sviluppata e clinicamente convalidata dal Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique e rappresenta oltre 10 anni di ricerca e sviluppo nel campo del biosensing ottico non invasivo. Leggi le nostre notizie, seguici su LinkedIn e Twitter, aggiungi un like su Facebook o scopri di più su https://biospectal.com.

Tutti i marchi commerciali qui utilizzati sono di proprietà dei rispettivi titolari.