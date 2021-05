Mafia: Pg Trattativa, 'comportamenti opachi e delittuosi di appartenenti allo Stato'

24 maggio 2021 a

Palermo, 24 mag. (Adnkronos) - "Da ciò che è emerso nel corso del lungo dibattimento possiamo ricavare una certezza: che negli anni un cui si sono verificati i fatti nella risposta al crimine organizzato da parte degli organi preposti qualcosa non ha funzionato per come avrebbe dovuto funzionare. Ci si riferisce, è bene essere espliciti, a comportamenti opachi e anche delittuosi, è bene dirlo, da parte di appartenenti allo Stato di soggetti alcuni dei quali sono rimasti nell'ombra". Con queste parole il sostituto procuratore generale di Palermo Giuseppe Fici ha iniziato la requisitoria nel processo d'appello del processo trattativa Stato-mafia.