Tragedia Mottarone: nonno materno e zii bimbo ferito in viaggio verso Torino

Milano, 24 mag. (Adnkronos) - Alcuni dei familiari del piccolo Eitan Birat, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone e ricoverato da ieri a Torino, sono atterrati questa mattina in Italia da Israele e sono in viaggio verso l'ospedale Regina Margherita. In questo momento sono in auto, insieme al presidente della Comunità ebraica di Milano, Milo Hasbani, e, secondo quanto apprende l'Adnkronos, stanno arrivando in città. In viaggio con Hasbani ci sono il nonno materno di Eitan, papà di Tal, la moglie di Amit tra le vittime di ieri, e il fratello di lei, quindi lo zio del piccolo. Con loro c'è anche il fratello di Amit. I genitori del papà, e quindi i nonni paterni del bambino, sarebbero già a Torino.