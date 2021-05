NFTY di YAS estende la sua copertura assicurativa alle belle arti esposte all'Art Central di Hong Kong

24 maggio 2021 a

- HONG KONG, 24 maggio 2021 /PRNewswire/-- YAS Digital Limited (YAS) ha annunciato oggi il suo nuovo traguardo: l'estensione della copertura di NFTY a preziose belle arti nell'ambito della partnership con The Spectacle Group, assicurando il primo gruppo di cinque NFT che presentano l'iconica serie fotografica "Uncharted" (Inesplorato) del talentuoso artista francese Antoine Gaussin, residente in Belgio. Tutte le NFT sono coniate e basate su NOIZ (il partner della tecnologia blockchain) oltre a essere assicurate in esclusiva da YAS.

La partnership tra YAS e The Spectacle Group comprende anche la collaborazione tra Antoine e NOIZ, che rappresenta una notevole pietra miliare che orienta in misura crescente verso l'innovazione, la sostenibilità, la trasparenza e l'autenticità dell'arte NFT, nonché verso il settore assicurativo.

William Lee, Co-fondatore di YAS, ha dichiarato: "NFTY rappresenta un altro traguardo nella nostra missione volta a fornire assistenza e protezione al mondo. Avere "NFTY" per il settore dell'arte significa garantire a tutti i collezionisti la protezione di cui hanno bisogno quando si avventurano nel mondo degli NFT. Vogliamo contribuire a guidare il settore e ad avvicinare il futuro al presente. "Ogni momento conta" e sono ancora troppi i clienti non adeguatamente serviti da questa tecnologia, in particolare le generazioni emergenti nelle nuove economie. Questa collaborazione è solo un inizio. In futuro NFTY assicurerà un maggior numero di gallerie e mercati NFT in tutto il mondo".

"Stiamo facendo crescere il settore con gli NFT. L'assicurazione integrata di YAS consente ai nostri collezionisti di avere la tranquillità di esplorare nuove forme di supporti per le opere d'arte. La tecnologia NFT è un universo ancora relativamente inesplorato per la maggior parte dei clienti della scena artistica della regione e quindi si pone in perfetta sintonia con la serie di Antoine", dichiara Jaime Lau, Direttore di The Spectacle Group.

La serie fotografica "Uncharted" di Antonie, composta da cinque NFT sottoscritti da NFTY, la prima microassicurazione NFT al mondo introdotta di recente da YAS, sarà esposta all'Art Central 2021 di Hong Kong (Duk Dak Solo Presentation Stand 18, HKCEC Padiglione 3) da oggi al 23 maggio 2021. Questa collezione è costituita da cinque immagini in una prospettiva decisamente rara di visuale a volo d'uccello sulle piste aeroportuali, e ogni NFT è dotato di una storia 1 di 1 sbloccabile.

Commentando la sua serie "Uncharted", Antoine Gaussin ha dichiarato: "Gli aeroporti sono i nuovi porti, i nuovi approdi dei nostri tempi. Con il concetto di "Inesplorato", volevo concentrarmi sulle piste, le tracce del legame umano. Ma quando sono decollato con l'elicottero, mi sono reso conto di quanto fossero grafici i progetti e ho scoperto non solo la storia, ma anche la poesia". Antoine punta a creare di più sia nell'arte della fotografia che negli NFT, con la vision di continuare il proprio lavoro esplorando il suo concept artistico come serie a livello mondiale in continua crescita.

Ciò fa parte di una serie di prodotti di YASxGenerali che coprono vari asset NFT, quali dipinti famosi, animazioni, brani musicali, testi, opere audiovisive, orologi, sigari, vini, opere di fotografi, ecc., offrendo la protezione necessaria per le nuove economie del mondo, soddisfacendo al contempo le esigenze del mercato, e rendendo ogni momento importante.

Per ulteriori informazioni su NFTY, visitare il sito web www.YAS.io.

Informazioni su YAS Digital Limited (YAS) - www.yas.io

Fondata nel giugno 2019, YAS (licenza autorità di vigilanza assicurativa n. FA2648) è un'impresa regionale di insurtech con sede a Hong Kong, che punta a diventare leader dell'insurtech in Asia, creandosi un nuovo mercato iper-personalizzato per i clienti B2B e B2C. L'obiettivo è introdurre un nuovo modello di business rivoluzionario, creare un nuovo ecosistema e aprire nuove possibilità di business, senza porre limiti al settore assicurativo globale. La società è registrata in conformità con l'ordinanza sul controllo delle compagnie di assicurazione (Cap. 41 delle leggi di Hong Kong) come agente assicurativo per la distribuzione locale di prodotti assicurativi.

Per richieste da parte dei media, contattare:

