Recovery: a vertice P.Chigi punto solo su governance, in Cdm in settimana**

24 maggio 2021 a

a

a

Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Una riunione di poco meno di 40 minuti, in cui si è parlato esclusivamente della governance del Pnrr, senza alcun accenno alle altre questioni aperte nel governo, dal braccio di ferro sugli appalti alla vicenda licenziamenti. Fonti di governo presenti alla cabina di regia con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi, terminata da pochi minuti, spiegano all'Adnkronos che nel corso del vertice è stata illustrata esclusivamente la governance del Pnrr, senza tuttavia alcun testo di riferimento anticipato in visione ai ministri presenti.

Nel corso della riunione è stato inoltre confermato che il decreto sulla governance verrà approvato in un Cdm che si terrà in settimana. "La regia, come da attese, sarà affidata a Palazzo Chigi e Mef, con il coinvolgimento dei ministeri -a seconda dei progetti in esame- e degli enti locali", spiega un ministro al termine della riunione.