24 maggio 2021

(Adnkronos) - Una nuova cabina di regia, ma sul tema del dl semplificazioni, dovrebbe invece tenersi tra mercoledì e giovedì, ma non è affatto sicuro che il primo decreto sul percorso serrato delle riforme previste dal Recovery Plan possa essere varato già in settimana. Mentre il testo sulla governance dovrebbe ottenere il disco verde in un Cdm che potrebbe tenersì giovedì o al più tardi venerdì.