Calcio: Champions League, Inter testa di serie e Juventus in seconda fascia

Roma, 24 mag. - (Adnkronos) - Inter, Milan, Atalanta, Juventus, questo è l'ordine di arrivo della Serie A nelle prime quattro posizioni: ad agosto a Nyon si terrà il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2021/22. Le fasce non sono ancora totalmente definite, la prima è l'urna delle squadre che hanno vinto il proprio campionato tra le prime 6 leghe per coefficiente Uefa e le due campionesse di Champions ed Europa League: tra queste anche l' Inter.

Dalla seconda fascia in avanti, a fare la differenza è il coefficiente dei club, con 6 squadre sono già certe di farne parte: Real Madrid, Barcellona e Siviglia per la Liga, il Psg secondo in campionato, il Liverpool e la Juventus. Tre squadre già certe della loro terza fascia: l'Ajax campione d'Olanda, il Lipsia secondo in Bundesliga e anche l'Atalanta, terza in Serie A. Due sono invece le squadre già matematicamente certe di stare in quarta e ultima fascia: una di queste è il Milan, che torna in Champions League dopo 7 anni, l'altra invece è il Wolfsburg.

Prima fascia: Manchester City, Atlético Madrid, Bayern Monaco, Lille, Inter, Sporting Lisbona, Manchester United o Villarreal, Chelsea o Zenit San Pietroburgo. Seconda fascia: Real Madrid, Barcellona, Juventus, Psg, Liverpool, Siviglia, una tra Chelsea, Manchester United o Borussia Dortmund, una tra Chelsea, Manchester United o Borussia Dortmund o Porto. Terza fascia: Ajax, Lipsia, Atalanta, Borussia Dortmund - se Chelsea e Villarreal vincono le coppe europee, Porto- se una tra Chelsea e Villarreal vince la finale di coppa, Zenit - se il Chelsea vince la Champions League. Quarta fascia: Milan, Wolfsburg.