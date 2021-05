Assicurazioni: Facile.it entra nel mondo auto e acquisisce 100% MiaCar

24 maggio 2021 a

Milano, 24 mag. (Adnkronos) - Facile.it, broker di assicurazioni e leader nella comparazione di polizze, prodotti di finanziamento e tariffe ha acquisito il 100% di MiaCar, primo marketplace italiano di automobili nuove e a chilometro zero in pronta consegna presso i concessionari ufficiali. Con questa acquisizione Facile.it "segna un altro momento importante della sua forte espansione, entrando in un nuovo settore strategico che gli consentirà di offrire ai propri utenti un servizio sempre più completo", spiega la nota

MiaCar.it, che aiuta a confrontare i prezzi delle auto, è stata fondata nel 2017 da Lorenzo Sistino, confermato nel suo ruolo di ceo. "L'automotive è uno dei pilastri dell'economia italiana e lo sarà ancora di più dopo l'esperienza della pandemia visto che, come certificato da diverse analisi, sono molti i nostri connazionali che a seguito di quell'evento hanno intenzione di acquistare un veicolo o viaggiare molto di più in auto", spiega Diego Palano, General Manager di Facile.it.

"Come Facile.it, anche MiaCar rappresenta nel suo settore un esempio eccellente di integrazione fra i canali. Entrambi abbiamo costruito il nostro successo sull'eccellenza tecnologica e l'attenzione per l'utente finale, ecco perché siamo certi che questa acquisizione sarà un ulteriore passo in avanti per il gruppo".