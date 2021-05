M5s: De Vito, 'esco dal Movimento, il mio percorso finisce qui'**

24 maggio 2021 a

Roma, 24 mag (Adnkronos) - "ll mio percorso nel M5S finisce qui. Dopo 9 lunghi anni, intensi, importanti, decido di uscirne. Il motivo è che non avverto più alcun senso di appartenenza. Non riesco più a dire alle persone 'Noi del Movimento 5 Stelle…'. E questo per me è difficile da superare, impossibile direi. E' il risultato delle tante “capriole ideologiche” degli ultimi due anni". Lo scrive sulla sua pagina Facebook Marcello De Vito, presidente dell'Assemblea capitolina. (segue)