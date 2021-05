Calcio: Tronchetti Provera applaude Steven Zhang, 'risultati non arrivano per caso'

24 maggio 2021 a

Roma, 24 mag. - (Adnkronos) - "Steven Zhang si è dimostrato molto serio e capace, ha scelto le persone giuste, in primis l'ad Beppe Marotta e il tecnico Antonio Conte, i risultati non arrivano per caso". Così l'amministratore delegato di Pirelli e grande tifoso dell'Inter Marco Tronchetti Provera ai microfoni de 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento. "Il finanziamento che è stato chiuso la scorsa settimana è un'ottima notizia. Ogni decisione che ci sarà verrà presa con maggiore tranquillità", aggiunge Tronchetti Provera.