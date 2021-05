Tragedia Mottarone: De Rosa (M5s), 'è lunedì di lutto e sgomento, siamo tutti con Eitan'

24 maggio 2021 a

a

a

Milano, 24 mag.(Adnkronos) - "La tragedia della funivia Stresa-Mottarone lascia attoniti e senza parole. Lo sgomento che ci ha colpiti ieri nell'apprendere della disgrazia continua accompagnarci in questo lunedì di lutto. Confidiamo nel lavoro delle autorità, al fine siano stabilite le cause di questo terribile incidente". Così il gruppo del Movimento Cinquestelle in Regione Lombardia, nelle parole del capogruppo Massimo De Rosa, si unisce al cordoglio per le vittime della tragedia della funivia Stresa-Mottarone.

"La sicurezza -afferma De Rosa- è il cardine sul quale poggia il nostro turismo, per questo ogni aspetto dovrà essere chiarito. Al dolore per le vite spezzate, per le famiglie distrutte, in queste drammatiche ore si unisce la speranza che il piccolo Eitan sia presto dichiarato fuori pericolo dai medici dell'ospedale Regina Margherita di Torino".